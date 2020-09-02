Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что высказывания первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина относительно Донбасса являются исключительно его взглядами, которых он не разделяет.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter, отвечая на вопросы пользователей.
«Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю», - написал он.
Кулеба уточнил, что международные партнеры на сегодняшний день не обращались к Украине с просьбой разъяснить такие высказывания Фокина.
Скандальные заявления Фокина по Донбассу
Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.
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О своей позиции относительно особого статуса Фокин заявил, отвечая на вопрос об амнистии боевиков. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны быть наказаны.
«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса», - заявил Фокин.
Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент.
По его словам, эту идею поддерживает также председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
Реакция на высказывания Фокина
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что высказывания Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и амнистии боевиков не отражают официальной позиции делегации Украины.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что заявление Фокина не соответствует национальным интересам Украины и является провокационным.
- Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте такую позицию Фокина не поддерживают.
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