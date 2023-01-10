Практически все те ракеты "Калибр" которые Россия производила и накапливала десятилетиями, были израсходованы в Украине, отметил обозреватель.

Российский флот практически небоеспособный. Крылатые ракеты "Калибр" сделали его безоружным.

Такое заявление сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что ракеты данного типа являются основным поражающим элементом для флота РФ, но при этом не производится в нужном количестве.

"Ракету считали настолько успешной, что практически все современные проекты кораблей готовили с учетом применения именно КР "Калибр". Причем, некоторые старые советские даже стали переделывать под применение "Калибров", например, БПК Маршал Шапошников", - отметил эксперт.

По его данным, под применение КР "Калибр" были заточены:

Фрегаты проекта 22350 и 11356, корветы проекта 20385, МРК проекта 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", патрульные корабли проекта 22160, подводные лодки проекта 955 "Борей", пр. 885 "Ясень", ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка" и пр. 677 "Лада".

"Практически все те КР "Калибр" которые Россия производила и накапливала десятилетиями, были израсходованы в Украине, а быстро компенсировать их растрату производством, технически и технологически российский деградировавший ВПК неспособен. Чтобы снова полностью загрузить все свои корабли и субмарины КР "Калибр" россии необходим боекомплект в более чем 200 ракет. Они на сегодня не имеют даже и трети от этого потенциала, а ежемесячное производство сможет обеспечить такую загрузку в лучшем случае через год", - заявил Коваленко.

Он отметил, что российский флот сейчас вальяжно рассекает воды, пыжась от важности при том, что у капитанов кораблей в трюмах ничего нет.

Сколько ракет осталось у РФ - что сообщалось

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что у России осталось ракет еще на три-четыре массированных атаки.

А министр обороны Алексей Резников говорил, что в РФ осталось до 30% ракет "Калибр" от довоенного количества.