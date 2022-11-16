Но несмотря на уменьшение количества ракетоносителей в море, остается высокая вероятность ракетных атак и с моря, и с воздуха.

В Черном море отмечается уменьшение российского флота до 8 кораблей и катеров.

Об этом сообщили в оперативном командовании " Юг в сводке по состоянию на 19: 00 16 ноября.

"В Черном море отмечено уменьшение вражеского флота до 8 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль юго-западного побережья Крыма. На дежурство выведен подводный ракетоноситель, снаряженный 4 крылатыми ракетами типа "Калибр", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, несмотря на уменьшение количества ракетоносителей в море, остается высокая вероятность ракетных атак и с моря, и с воздуха.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские защитники уничтожили по меньшей мере 16 кораблей или катеров оккупантов.

По данным OSINT-исследователей, активность Черноморского флота РФ в Крыму заметно снизилась после октябрьской атаки морских дронов. Оба военных фрегата в порту. К патрулированию их не привлекают.

Как сообщал ранее пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, группировка из четырех кораблей РФ держится недалеко от южного крымского побережья вблизи пунктов базирования. Причина этому - боязнь ударов ВСУ и шторм.

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