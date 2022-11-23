Если определенных ракет в РФ осталось менее 10%, то ракет С300 еще слишком много.

У России осталось ракет еще для 3-4 массированных обстрелов Украины, равноценных атакам 15 ноября.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире Радио Свобода. По его словам, Украина имеет точную информацию о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения.

"Имеем понимание, сколько осталось. Определенных ракет осталось менее 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, очень много на территории РФ – это ракеты С300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, на Харьковщину", - сказал Данилов.

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Что касается высокоточных ракет, то по словам секретаря СНБО, есть четкое осознание, сколько они на сегодня их имеют.

"Если бы все было в порядке, то они бы точно не обращались к другой стране для того, чтобы им помогали ракетами", – заметил Данилов.

Он напомнил, что то нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных.

"Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще сделать такие обстрелы", – сказал секретарь СНБО.

Массированный обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила противовоздушная оборона. Также было ликвидировано 10 дронов-камикадзе.

По данным МВД, в результате массированного ракетного удара РФ погиб один человек, еще шесть получили ранения.

15 ноября спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что таким образом оккупанты превысили количество ракет, выпущенных во время массированного ракетного удара 10 октября, когда направили на Украину 84 ракеты.

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