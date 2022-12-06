У РФ резко упала способность изготавливать некоторые типы ракет.

Российская Федерация вышла за пределы необходимого для собственной защиты резерва в использовании крылатых и баллистических ракет.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона, комментируя массированный обстрел Украины 5 декабря. По его словам, у страны-агрессора осталось менее 13% ракет "Искандер", в то время как необходимо иметь хотя бы 25-30%.

"Они много уже вещей делали без просчета своих собственных последствий. Они действительно используют запас крылатых и баллистических ракет, по многим позициям зашли уже далеко за пределы необходимого им резерва на случай нападения на них", - сказал министр.

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По данным Резникова, до последней атаки оккупанты имели 37% "Калибров", а сейчас их осталось до 30%. Кроме того, у них резко упала способность изготавливать некоторые ракеты, а для некоторых отсутствуют составляющие.

"Единственное, чтобы мы уже так не очень сильно радовались, потому что у них очень большой запас ракет С-300 - это тысячи. Они позволяют им быть не только ракетами противовоздушной обороны, они запускают их в режиме "земля-земля", - добавил он.

Министр отметил, что оккупационные войска таким образом пытаются терроризировать Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.

Обстрел Украины 5 декабря

Как известно, вчера российская армия в очередной раз нанесла массированный удар по территории Украины. Силам ПВО удалось сбить более 60 ракет.

Удары пришлись на объекты энергитической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Кроме того, одна из российских ракет упала на территории Молдовы.

После массированной атаки в Украине аварийно отключилась часть энергоблоков.

Сегодня глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России хватит вооружения еще на несколько масштабных атак.

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