Помощь скандинавских стран в защиту Украины приобретает беспрецедентный характер.

Финляндия впервые в своей истории в защиту Украины предоставляет 2500 автоматических винтовок, 150 тыс. патронов, 1500 одноразовых РПГ и 70 тыс. пищевых наборов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

"Впервые в своей истории вооружение предоставляет Финляндия: 2500 автоматических винтовок, 150 000 патронов, 1500 одноразовых РПГ и 70 000 пищевых наборов",- говорится в сообщении.

Также, добавили в МИДе, Швеция впервые с 1939 года оказала военную помощь. "Шведское правительство передает Украине 135 тыс. полевых пайков, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 5000 единиц противотанкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, Норвегия также приняла исключительное решение в поддержку Украины, отойдя от политики непредоставления оружия странам вне НАТО, находящимся в состоянии войны. Осло посылает 2000 противотанковых гранатометов.

В то же время Люксембург предоставляет Украине противотанковое оружие, а нейтральная Австрия вскоре пришлет шлемы, защитные жилеты, а также топливо.

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