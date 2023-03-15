Джон Кирби отметил, что Россия может попытаться достать дрон.

Беспилотник, который российский истребитель сбил над Черным морем, еще не обнаружен. В США допускают, что БПЛА, возможно, никогда не будет восстановлен.

"Я не уверен, что мы сможем его восстановить. Я имею в виду место, где оно упало в Черное море, на очень, очень большую глубину. Мы все еще оцениваем, можно ли предпринять какие-либо усилия по восстановлению… Мы сделали все возможное, чтобы свести к минимуму любую разведывательную ценность, которая могла бы исходить от того, что кто-то другой получил в свои руки этот беспилотник", - цитирует CNN координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби.

При этом он не исключает, что Российская Федерация может попытаться достать дрон с Черного моря.

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В заявлении европейского командования США говорится, что один из российских самолетов намеренно пролетел перед беспилотником и несколько раз сбросил топливо. Затем самолет ударил по пропеллеру беспилотника, из-за чего США утопили беспилотник MQ-9 в международных водах.

Кирби отметил, что ситуации, когда российские самолеты пытаются перехватить или просто беспокоят американские беспилотники, "не редкость".

Министерство обороны России в своем заявлении во вторник отрицало, что российский самолет вступал в контакт с беспилотником, заявив, что истребители "поднялись в воздух, чтобы идентифицировать нарушителя" после его обнаружения над Черным морем, добавив, что беспилотник "вошел в неуправляемый полет с потерей высоты".

"Во-первых, оно (речь идет о Черном море – УНИАН) не принадлежат Украине. Во-вторых, оно точно не принадлежат Крыму. И мы снова летели далеко за пределами воздушного пространства, на которое могла бы претендовать Украина или любая другая страна. Черное море не принадлежит России... Мы будем продолжать действовать в полном соответствии с международным правом", - подытожил Кирби.

Инцидент с беспилотником США над Черным морем - что известно

14 марта в США сообщили, что истребитель ВС РФ Су-27 протаранил разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, который принадллежит США, над Черным морем. При этом Су-27 сначала несколько раз сбрасывал топливо и подлетал к дрону на опасное расстояние.

В то же время в Москве отметили, что не сбивали беспилотник. В свою очередь, в Белом доме заявили, что действия Кремля "опасные, непрофессиональные и безрассудные".

Несмотря на инцидент над Черным морем, Вашингтон планирует продолжать полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем.

15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину докладывали о том, что российский Су-27 атаковал американский дрон.

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