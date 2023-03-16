Целью было сбить беспилотник с курса или вывести из строя его возможности наблюдения, говорят источники в разведке.

Высшее руководство Кремля одобрило агрессивные действия российских истребителей против американского беспилотника над Черным морем во вторник.

Как сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с данными разведки, российские Су-27 сбросили авиационное топливо на MQ-9 Reaper, что является беспрецедентным действием. Разведка предполагает, что целью было сбить беспилотник с курса или вывести из строя его возможности наблюдения.

"Агрессия входила в намерения российского руководства во время перехвата", – сказал один из чиновников.

По данным одного из источников, нет данных о том, что Путин лично приказал сбить дрон. Другие же американские чиновники отказались предоставлять более подробную информацию, говорили только о том, что решение принималось на "самом высоком уровне".

По данным американской разведки, российский истребитель случайно задел пропеллер беспилотника. Это произошло из-за ошибки пилота.

Три представителя Пентагона и один чиновник администрации Байдена заявили, что россияне активно ищут обломки сбитого дрона-разведчика, но им пока это не удалось. В то же время источники уверены, что и США не смогут достать обломки БПЛА из Черного моря.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что США приняли меры для отключения программного обеспечения на беспилотнике, чтобы россияне не смогли собрать с него какую-либо сверхсекретную информацию, если им удастся найти его обломки. По его словам, этот инцидент является частью модели поведения России, которая в последнее время становится все более агрессивной.

В то же время представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что россияне намеренно пытались приблизиться к беспилотнику.

"Мы не знаем, насколько преднамеренным было столкновение с беспилотником. Вполне возможно, что это было просто безрассудное, некомпетентное авиационное действие пилота", - заявил Кирби.

Сбивание беспилотника - разведчика США над Черным морем

Вечером 14 марта, российский истребитель Су-27 врезался в беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США над Черным морем, когда тот выполнял разведку в международном воздушном пространстве. Один их истребителей ударил по пропеллеру MQ-9, в результате чего дрон упал..

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит совершать полеты там, где это позволяет международное право.

В РФ обвинили США в участии в войне в Украине из-за инцидента с беспилотнком в Черном море. В Москве намерены попытаться найти обломки американского дрона MQ-9 Reaper. Сейчас этим активно занимаются.

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