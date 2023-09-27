Когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности.

Воздушные силы ВСУ показали, как украинские пилоты адаптируются и учатся управлять истребителями F-16.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram ВС ВСУ.

"Конечно, наша цель - полноценные авиатренажеры F-16 на территории Украины, учебные самолеты (спарки) и центры подготовки летного состава. И все начинается с малого", - говорится в комментарии к видео.

Отмечается, что пока наши воины овладевают F-16 за рубежом, летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают сражаться за украинское небо и уничтожают оккупанта на земле.

"И когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины", - заявили в Воздушных силах.

Истребители F-16 для Украины - что известно

Как известно, в коалицию по обучению украинских авиаторов вошла Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Украина более года вела переговоры о передаче истребителей F-16. В результате в Дании заявили, что передадут 19 истребителей, а Нидерланды - 42. Кроме того, истребители пообещала Норвегия, а также ряд стран пообещали обучать пилотов ВСУ и инженеров, в том числе Португалия.

В связи с этим Вашингтон в ускоренном порядке будет выдавать разрешения на передачу F-16 Украине.

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