Вместе с тем, проводится усиление украинской ПВО другими средствами.

Истребители F-16 смогут встать на защиту Украины не раньше весны 2024 года. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 в течение осени и зимы этой", – отметил он в эфире телемарафона.

В то же время Игнат напомнил, что вопрос по обучению украинского персонала для F-16 практически сдвинут с места. Речь идет о подготовке как пилотов, так и инженеров.

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"Мы понимаем, что будут наши летчики в ближайшее время уже учиться в странах, которые являются членами авиационной коалиции. Но вместе с тем, усиление нашей ПВО надо проводить и оно проводится (другими средствами – УНИАН). Недавно было объявлено о еще двух пусковых установках "Patriot", которые мы получили", – заметил Игнат.

При этом он отметил, что Россия использует все больше дронов для ударов по Украине, в связи с чем нашей стране также необходимо наращивать соответствующие средства борьбы – ударные БПЛА.

"Нам надо одно делать: в тех международных форматах, в которых мы участвуем, говорить партнерам о насущной необходимости, о потребности Украины в защите. И мы видим, что вопрос предоставления Украине крылатых ракет уже тоже получает широкую огласку. Это ракеты TAURUS, а также баллистические ATACMS", – отметил Игнат.

Предоставление самолетов F-16 Украине

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных летчиков на истребителях F-16. В соглашении участвуют Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

12 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что первые F-16 должны появиться в воздушном пространстве Украины в первом квартале 2024 года.

Вместе с тем, The Washington Post на днях написало, что ожидать завершения учений первой группы украинских пилотов можно как минимум летом 2024 года.

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