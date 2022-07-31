Благодаря организованной властями эвакуации, из Донецкой области уже вывезены более 1 млн 300 тыс. человек, отметили в Офисе президента.

На территории Донецкой области находится 51 тыс. детей, родители которых не хотят выезжать из региона.

Об этом сообщила советник заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Елена Симоненко в эфире информационного телемарафона.

"По состоянию на сегодняшний день в Донецкой области, по данным главы Донецкой ОВА, находятся около 350-370 тыс. человек, среди них 51 тыс. детей. Среди них нет детей с инвалидностью, потому что они были вывезены давно. Среди детей, которые сейчас находятся в Донецкой области, у всех есть родители, но они пока отказываются выезжать по области", - сказала Симоненко.

Она отметила, что благодаря организованной властями эвакуации из Донецкой области было вывезено более 1 млн 300 тыс. лиц. До начала российской военной агрессии в Украине на территории Донбасса жили более чем 1 млн 600 тыс. человек.

"Фактически сегодня там остаются люди, которые не хотят пока покидать эти территории", - подчеркнула Симоненко.

По ее словам, среди тех, кто пока не желает эвакуироваться, есть люди, в том числе пожилого возраста, которые имеют определенные личные обстоятельства. В то же время есть такие люди, которые создают сопротивление для возможности выехать не только себе, но и детям.

"Поэтому сегодня было принято решение разработать нормативно-правовой акт, посмотреть, как это нормируется на уровне законодательства в Украине, чтобы решить относительно родителей, которые ни за что не хотят выезжать из территории Донецкой области и находятся в крайне опасной зоне, то есть, где происходят боевые действия. Чтобы отработать механизм, каким образом возможно было бы вывозить детей из этих территорий, когда родители не соглашаются", - пояснила Симоненко.

Она отметила, что поиск корректного решения данной ситуации - это трудный процесс.

"До вторника Донецкая ОВА вместе с Минюстом, Минрегионом и Минсоцполитики должны отработать этот нормативно-правовой акт, который позволит нам сохранить жизни детей, находящихся сегодня на территории, где идут реальные военные действия, но их родители не хотят уезжать", - подчеркнула Симоненко.

Советница отметила, что также решается вопрос о детях, проживающих в приемных семьях, где родители тоже не хотят эвакуироваться.

"У нас там есть 91 ребенок, который живет в приемных семьях. Есть ситуация, когда в двух таких семьях родители отказываются выезжать, но говорят "забирайте детей". Проводятся переговоры с этими родителями относительно детей, чтобы их можно было защитить и вывезти", - сказала Симоненко.

Она рассказала, что в настоящее время ведется работа по удобному размещению перемещенных из Донецкой области детей и помощи родителям с трудоустройством.

"Мы сегодня говорим с руководителями военных администраций этих областей - это Кировоградская, Полтавская, Винницкая области, чтобы по желанию устроить на работу этих родителей. Мы говорим о том, что люди смогут не только переехать в безопасные регионы и получить соответствующие выплаты для ВПЛ, но и помощь с трудоустройством", - подытожила Симоненко.

Напомним, 29 июля был создан Штаб для координации действий власти, военных, волонтеров для эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

30 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила, что государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

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