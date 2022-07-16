Решение в МОУ объяснили желанием уменьшить социальное напряжение и не допустить манипуляций общественным мнением.

В Минобороны Украины сообщили об отмене резонансного порядка предоставления разрешений гражданам Украины, которые находятся на воинском учете, на выезд за пределы места жительства во время действия военного положения. Предлагаемый порядок планируют отправить на доработку.

Об этом говорится в ответе ГШ ВСУ на запрос народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко. Решение в МОУ объяснили желанием снизить социальную напряженность и не допустить манипуляций общественным мнением, в том числе и со стороны врага.

В тексте изложенного депутатом ответа МОУ указано, что порядок, появление которого возмутило украинцев, в Генштабе ВСУ решили отправить на доработку.

"С целью уменьшения социальной напряженности и недопущения манипулирования общественным мнением по решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины приказом Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 06.07.2022 № 85 Порядок отменен для его доработки с учетом изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы перемещения граждан Украины в условиях правового режима военного положения", – сообщили в Генштабе.

"Хотя как по мне, гражданам Украины надо читать и знать законы. Да хоть иногда открывать военный билет. Где четко указана процедура по перемещению", - добавил от себя нардеп.

Напомним, 5 июля Генштаб объяснил порядок выезда военнообязанных за пределы места проживания. С целью упорядочения учета перемещенных лиц там разработали Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

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