По ее словам, важно было выгнать россиян с острова Змеиного.

Если россияне будут иметь возможность, они пойдут на Одессу. Пока у них этой возможности нет.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявила аналитик ISW Наталья Бугаева.

"Относительно Одессы, да, для них она сакральна, но они умеют переигрывать, что для них сакрально, а что нет. И с военной точки зрения, мне кажется, у них сейчас нет возможности взять Одессу. Будут ракетные удары, которые мы видим. Но мне кажется говорить сейчас об Одессе преждевременно, пока они не завершили Донбасс. Но их намерения не изменились. Если они окопаются на юге, впоследствии будет наступление на Одессу. И Одесса в них будет одной из первых целей – она нужна им не только для контроля над Югом Украины, контроля над Черным морем, плюс она имеет значение для Молдовы, и для Приднестровья", - заявила она.

По ее словам, важно было выгнать россиян с острова Змеиного.

"Важная победа для Украины и с военной и моральной точки зрения. Русские зациклены на этом острове. Я думаю, вы видели выражение Дугина о том, что кто-то контролирует Змеиный, тот контролирует и ход истории. Они сами придали этому очень много значения, и теперь им надо объяснять, что это "жест доброй воли", - добавила аналитик.

Ранее в ISW заявили, что не имея новых территориальных достижений, российская армия затягивает войну в Украине для возможности восстановления и пополнения сил.

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