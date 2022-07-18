В России открыли 500 новых кадетских классов.

Россия, вероятно, предпринимает усилия по обновлению сил, которые позволили бы выдержать затяжную войну в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своде по итогам 17 июля.

"Кремль, вероятно, предпринимает долгосрочные усилия по обновлению сил, которые позволили бы восстановить сильно поврежденную российскую армию и/или выдержать затяжную войну в Украине", - отмечают аналитики.

Эксперты оперируют данными Главного управления разведки о том, что в России открыли 500 новых кадетских классов и 1000 младших армейских классов в Белгороде и приграничном районе Белгородской области.

"Юнармия принимает добровольцев в возрасте от восьми до восемнадцати лет, поэтому любые добровольцы, участвующие в этой программе, вряд ли будут готовы вступить в бой в течение достаточно долгого времени. В ГУР также сообщили, что Российское добровольческое общество содействия армии, авиации и флоту России открыло в Белгороде дополнительные курсы военной подготовки для тех, кто не имеет военного опыта и хочет служить в российских вооруженных силах", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, ГУР Минобороны Украины заявило, что в России на фоне неудач в войне расширили масштабы военной подготовки для детей.

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