Оборонные маневры оккупантов предположительно являются ответом на ожидаемое наступление украинских сил.

Российские захватчики укрепляют оборонительные позиции на оккупированной части юга Украины в ожидании вероятного наступления украинских сил.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Россия укрепляет свои оборонительные позиции в оккупированных районах юга Украины. Это включает перемещение личного состава, техники и полевых защитных сооружений между Мариуполем и Запорожьем, и в Херсоне", - сообщает разведка.

Также российские силы в Мелитополе усиливают меры безопасности.

"Украинские силы оказывают давление на российский оборонительный рубеж в Херсонской области в течение более месяца и последние политические заявления Зеленского и вице-премьер-министра предупредили о предстоящих наступательных операциях, чтобы вытеснить Россию из районов, которые сейчас она контролирует", - говорится в сообщении.

Также сказано, что российские оборонные маневры предположительно являются ответом на ожидаемое наступление украинских сил и на требования министра обороны РФ Сергея Шойгу после недавнего визита на Донбасс, а также на атаки украинцев, которые осуществляются против командных пунктов и логистических цепочек.

Ситуация на юге Украины:

По состоянию на 17 июля в оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 36 российских оккупантов, их танков, гаубицы и зенитно-ракетного комплекса.

Противник продолжает обороняться и использовать ракетные, артиллерийские и авиационные удары, как способ демонстрации своего превосходства.

В течение предыдущей ночи оккупантами было нанесено три ракетных удара.

По Николаеву - в объект промышленной инфраструктуры. Пострадал один гражданский. Также реактивными системами залпового огня "Смерч" враг ударил ночью по Баштанке с направления Снигиревки. Большинство снарядов попала в комбикормовый завод, часть - в поле за населенным пунктом. Без потерь.

Удар по Одессе ракетой Х-101 привел к пожару на площади более 1 тыс. кв. м на деревообрабатывающем предприятии. Там один человек получил незначительные ранения.

Ночной обстрел Никополя из "Градов" пришелся на промышленную инфраструктуру, три учреждения образования, пожарную часть, по станции переливания крови и частном доме. Пострадал один человек.

Во время еще одного ночного обстрела 152-мм снаряды были направлены по Висунску: повреждены два частных здания, без человеческих потерь.

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