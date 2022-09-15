В августе Генштаб и разведка четко понимали, что наступление на Харьковщине возможно.

Во время процесса подготовки к контрнаступлению на Харьковщине учитывались немало факторов, в частности передислокация войск противника и его слабые места на фронте. Еще весной Генштаб и ГУР понимали, какой город на Харьковщине россиянам будет крайне трудно удержать.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал во время интервью изданию "Kyiv Post".

По его словам, в августе российское командование перебросило значительную часть войск и ресурсов на юг, опасаясь контрнаступления ВСУ. Украинские воины воспользовались этим и ударили на двух направлениях: Харьковском и Херсонском.

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По словам Скибицкого, необходимо было остановить наступательные темпы России, прежде всего на Донецком направлении. Главная цель российской армии, которая остается на сегодня – это полная оккупация Донецкой области. Поэтому были приняты все необходимые меры для недопущения продвижения российских войск на Донбассе.

"Рано или поздно мы понимали, что нужно будет проводить контрнаступательные действия и на Харьковском направлении. Прежде всего из-за угрозы Харькову, которая, кстати, до сих пор сохраняется... Еще весной было понятно, что слабое место России - это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на Балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить общие успехи Вооруженных сил Украины", - рассказал Скибицкий.

Он добавил, что в августе россияне начали активно перебрасывать свои стратегические резервы батальонной стратегической группы Восточного округа с Харьковского и Донецкого направлений. За месяц командования РФ перебросило все войска на юг, что создало условия для успешных действий украинской армии на Херсонском и Харьковском направлениях и позволило развить этот успех.

"Нашей главной целью является деоккупация всех захваченных территорий", – добавил Скибицкий.

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа.

Генштаб отчитывается о сотнях деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Впоследствии стало известно, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией. Как уточнили в Генштабе, Силы обороны Украины уже освободили в Харьковской области около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

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