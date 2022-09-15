По его словам, это мнение абсолютно всех авторитетных американских экспертов.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине стало настолько молниеносным в результате успешного союза Украины и Запада, прежде всего Соединенных Штатов.

Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире с правозащитником Марком Фейгиным.

Пионтковский со ссылкой на американские СМИ подчеркнул, что украинский Генштаб активно сотрудничает с Пентагоном. Происходит активный обмен разведывательными данными, который приносит эффективные результаты Украине на поле боя.

"Мне кажется, что политические и психологические итоги этих 5 - 10 дней (столько длится контрнаступление на Харьковщине - УНИАН) даже масштабнее, чем чисто военные. Военные - да, освобождена значительная часть территории, нанесено крупное поражение российским войскам, позорное поражение, если брать во внимание характер бегства, оставление большого количества техники. Но самое главное - оно запустило каскадные процессы в двух главных точках: Вашингтоне и Москве", - заявил Пионтковский.

Он добавил, что эти процессы необходимо детально анализировать отдельно, но в американских медиа успешное контрнаступление спровоцировало вторую волну восторга.

"Это еще один возраст удивления, как это было шесть месяцев назад: "Они не сдали Киев в течение четырех дней, как мы думали". Основной нарратив сегодняшних статей: "Украина, оказывается, может победить". Вот это единодушное мнение всех американских экспертов", - отметил Пионтковский.

Он добавил, что на Западе, в том числе и в США, путинская агентура активно распространяла нарратив о том, что Украина - жертва агрессии, но она не может одержать победу над "могущественной РФ". Сейчас эта кампания "полностью сметена" валом публикаций о том, что "оказывается, Украина может победить".

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа.

Генштаб отчитывается о сотнях деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Впоследствии стало известно, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией. Как уточнили в Генштабе, Силы обороны Украины уже освободили в Харьковской области около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

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