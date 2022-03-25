Руководитель ОП отметил, что "распродажа началась" и российские олигархи массово продают свои самолеты, поэтому у них бесполетная зона и закрытое небо наступили раньше.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Украине ждут, когда Россия попросит НАТО закрыть небо над Чернобаевкой.

Как сообщает Офис президента, об этом Ермак заявил во время видеообращения в американском Atlantic Council.

"А теперь пару слов о новых санкциях. В этом процессе главное - не останавливаться. Чем быстрее мир сократит экономический потенциал России, тем меньше у нее будет резервов для продолжения этой кровавой войны. Санкции будут усиливаться", - подчеркнул он.

В частности, Ермак сообщил, что Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план действий из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, если он действительно хочет прекратить войну.

"Вплоть до прекращения выдачи виз для всех граждан РФ, полного отключения системы SWIFT и полная блокада транспортного сообщения. Украинцы полностью поддерживают выполнение этого плана. Призываем ЕС ввести эти санкции", - сказал он.

Глава ОП также отметил, что Министерство инфраструктуры Украины направило официальное обращение к Европейской комиссии с призывом полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Беларусью.

В то же время, по официальному заявлению Белого дома, США и ЕС договорились о поставке дополнительных 15-ти миллиардов кубометров сжиженного газа, что позволит уменьшить зависимость Европейского рынка от российских поставщиков.

По его словам, Швейцария заморозила российские активы на сумму более шести миллиардов долларов.

"Япония заморозила активы 25-ти должностных лиц России. Также Япония ввела запрет на экспорт для 81-й организации РФ и запрет на экспорт предметов роскоши в России. Страна восходящего солнца продолжает погружать Россию в непролазную тьму", - рассказал Ермак.

По его мнению, очень важно, что Германия отвергла требование РФ платить за российский газ в рублях, и так же должны действовать другие страны Европы.

"Трюк Путина ради укрепления рубля не должен сработать. Кроме этого, нужно нефтяное эмбарго, чтобы еще больше обвалить экономику России. Чем быстрее, тем лучше", - добавил председатель ОП.

Он отметил, что "распродажа началась" и российские олигархи массово продают свои самолеты.

"Что ж, у олигархов – бесполетная зона и закрытое небо наступили раньше. Мы ждем, когда Россия попросит НАТО закрыть небо над Чернобаевкой", - подчеркнул Ермак.

Напомним, вчера Вооруженные Силы Украины осуществили десятый результативный обстрел российских оккупантов в Чернобаевке (Херсонская область).

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