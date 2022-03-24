Украинская власть приветствует посредническую роль Государства Израиль в попытках остановить войну.

Украина хотела бы, чтобы Государство Израиль стало одним из гарантов крупного международного договора, который давал бы четкие гарантии безопасности нашей стране после окончания войны с Россией, а также надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и мощную помощь нашей стране.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время общения с израильскими СМИ.

Он подчеркнул, что наше государство имеет очень теплые, дружеские и особые отношения с Израилем.

Ермак отметил: украинская власть приветствует посредническую роль Государства Израиль в попытках остановить войну, которую начала РФ на территории нашей страны.

"Мы поражены тем, как глубоко в материале израильские чиновники, в частности премьер-министр Нафтали Беннет. И мы считаем, что он действительно настроен сделать все необходимое для того, чтобы принести мир на нашу землю и прекратить войну", – сказал Ермак.

В то же время он заявил, что есть вопросы, на компромиссы по которым Украина никогда не пойдет.

"Это компромиссы, связанные с нашей независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом. И об этом знает премьер-министр Беннет", – добавил Ермак.

По его словам, также есть надежда, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего большого международного Договора о гарантиях безопасности для Украины.

"Такой договор предусматривает большой перечень стран-потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе", – рассказал руководитель Офиса Главы государства.

Кроме того, Украина хотела бы получить большую помощь от Государства Израиль относительно вооружений и военных технологий.

Ермак отметил, что власти Израиля также должны решить вопрос, который был очень негативно воспринят в Украине, когда были изменены правила въезда для наших граждан и введены электронные разрешения.

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