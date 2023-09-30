На просьбу о срочных поставках оружия немецкие министры отвечали достаточно цинично.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник признался, что в первый день полномасштабного российского вторжения он плакал. Но до слез его довел не Владимир Путин, а министр финансов Германии Кристиан Линднер. Эту историю дипломат рассказал в интервью заместителю главного редактора немецкого издания Bild Паулю Ронцхаймеру.

"Был первый шок. Само нападение 24 февраля привело к повороту в головах. Конечно, тогда было и чувство вины, которое я мог чувствовать не у всех, но у многих [немецких политиков]. Ведь мы задолго до того предупреждали и просили о военной помощи. Для меня уже в октябре было ясно, что война может начаться в любой день", — заявил Мельник.

Вспоминая события 24 февраля, тогда занимавший должность посла Украины в Берлине, Мельник рассказал о своей встрече с министром финансов Германии Кристианом Линднером.

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Украинский посол просил немецкого министра о немедленных поставках противотанкового оружия, чтобы остановить российские колонны, которые рвались к Киеву, а также о ПЗРК, чтобы сбивать российские вертолёты. Но Линднер ответил, что поставки займут некоторое время, а значит не имеют смысла, поскольку украинское правительство долго не продержится, и власть в Украине захватят россияне.

"В общем атмосфера была пасмурная и тёмная. К вечеру тот день, тот четверг стал для меня ещё драматичнее и безнадёжнее. И тогда я заплакал по-настоящему", — сказал Мельник.

Посол утверждает, то после серии таких "горьких бесед" с немецкими политиками он решил "кричать от отчаяния" в публичное пространство, делая громкие заявления в СМИ о нежелании Берлина поддержать Киев. Очень скоро по Германии прокатились многотысячные митинги, участники которых требовали от властей срочно помочь Украине.

Немецкая помощь Украине сегодня – последние новости

В настоящее время Германия является одним из основных поставщиков оружия Украине. Как писал УНИАН, на прошлой неделе Берлин объявил о новом крупном пакете военной помощи стоимостью около 400 миллионов евро. Его основу составляют боеприпасы, легкая бронетехника и инженерные машины.

На днях также стало известно, что немецкое правительство дало добро своему оружейному гиганту Rheinmetall на создание совместного с Украиной предприятия по производству оружия.

В то же время немецкое правительство до сих пор отказывается передавать Украине крылатые ракеты Taurus, что в определенной мере раздражает даже многих немецких политиков.

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