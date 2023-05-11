Украинская сторона пока не подтвердила назначение.

Экс-посол Украины в Германии, а сейчас заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник возглавит посольство Украины в Бразилии.

Об этом объявило Министерство иностранных дел Бразилии. "Правительство Бразилии сообщает о предоставлении агремана на назначение Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бразилии", – говорится в сообщении.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде"сообщил, что ведомство не комментирует назначение послов до выхода указа президента.

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Первым о назначении Мельника на эту должность сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве. По их словам, назначение Мельника говорит о намерении президента Владимир Зеленского "срочно улучшить отношения с Бразилией".

Заявления бразильского президента о войне в Украине

Ранее президент Бразилии Лулу да Силва заявил, что РФ должна вернуть территорию, на которую она вторглась в 2022 году, но он рекомендовал Украине отдать Крым России, чтобы закончить войну. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг это предложение.

19 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил нарушение РФ территориальной целостности Украины. При этом он вновь призвал к посредничеству в прекращении войны.

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