В немецком правительстве говорят, что дают Украине самое необходимое.

Германия объявила о новом крупном пакете военной помощи стоимостью около 400 миллионов евро. Поддержка предоставляется там, где есть наибольшая потребность, сообщает Минобороны ФРГ.

Как свидетельствует опубликованная информация, основу пакета составляют боеприпасы, легкая бронетехника и инженерные машины. В частности Германия предоставит Украине:

30 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

около 3800 дымовых снарядов для 155-мм артиллерии;

105 000 минометных снарядов калибра 120 – мм-взрывных, дымовых и осветительных;

480 минных ракет АТ-2;

200 боевых бронированных машин MRAP (указано, что они предоставлены для саперных подразделений);

зимнее снаряжение;

запчасти к системам, которые уже были поставлены ранее;

транспортные средства;

50 надводных беспилотников.

Отмечается, что обещанное оружие и техника будут доставлены в Украину в кратчайшие сроки.

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Также в Минобороны Германии сообщили, что до конца года планируют обучить еще 10 тысяч украинских военных. Сейчас внимание сосредоточено на подготовке руководящего состава низших тактических уровней, то есть командиров групп, командиров взводов и рот. Также продолжаются учения для пехотного батальона, а также различные курсы подготовки специалистов по инженерным и зенитным системам. В конце месяца украинский технический пперсонал для Leopard 1A5 впервые пройдет подготовку в Германии.

Помощь от стран-партнеров - последние новости

Как писал УНИАН, США сейчас больше сосредоточены на усилении украинской системы противовоздушной обороны, чем на передаче дальнобойных ракет, таких как ATACMS. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Также мы рассказывали, что на прошлой неделе Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. Как пишет Der Spiegel, прибывшие в Польшу немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте, поэтому транспортировать их дальше в Украину нет смысла - здесь нет ни специалистов, ни запчастей для ремонта.

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