Новая компания будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

Правительство Германии разрешило создание немецко-украинского предприятия, которое будет заниматься производством военной техники.

Как заявил глава Федерального управления по картелям Германии Андреас Мундт, которого цитирует Tagesschau, Федеральное управление по картелям не возражает против создания совместного предприятия немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании "Украинская оборонная промышленность".

Отмечается, что новая компания будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

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По словам Мундта, в Германии этот проект не приводит к какому-либо конкурентному дублированию или каким-либо признакам беспокойства по поводу конкуренции.

"Мы быстро дали свое одобрение", - рассказал глава Федерального управления по картелям.

Завод Rheinmetall в Украине

В начале июля стало известно, что Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель, не обращая внимания на опасения других западных оборонных компаний, которые, как сообщается, имеют место в стране, пока она находится в состоянии войны с Россией.

В РФ угрожают разбомбить немецкий завод Rheinmetall, если он появится в Украине.

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