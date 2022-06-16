Были ситуации, когда российские военные просто игнорировали приказы Дворникова.

Отстранение от командования войной России против Украины генерала Александра Дворникова было личным решением Владимира Путина.

Об этом в передаче "Продолжение следует" рассказал раcследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

По словам наемников ЧВК, воевавших с Дворниковым в Сирии, тот много пил и давал безрассудные приказы.

"У него (Дворникова - ред.) были эксцессы с алкоголем. Были ситуация, когда он ночью решал начать войну без никакой разведовательной поддержки. Ему не подчинялись, были ситуации, когда (его - ред.) просто игнорировали. Но расписывать стратегию он может", - объяснил Грозев.

О том, что Дворникова могли отстранить от руководства российской армией в боях против Украины, ранее писало издание The New York Times.

Журналисты отметили, что генерал нигде не появлялся.

Ссылаясь на источники в Пентагоне, издание отмечало, что "мяснику из Алеппо" (как в СМИ называют Дворникова) не удалось изменить характер российской армии, которая во многом наследует советскую доктрину.

Чуть позже глава Луганской ОВА Сергей Гайдай высказал мнение, что Дворникову дали время до 10 июня захватить Северодонецк.

В настоящее время, 16 июня, бои за город продолжаются.

Дворникова назначили командующим, чтобы улучшить положение армии РФ и добиться хоть какого-то успеха. Он вступил в должность примерно в первой половине апреля.

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