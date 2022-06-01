Есть предположения, что он больше не возглавляет оккупационную российскую армию.

Генерал Александр Дворников по прозвищу "мясник Алеппо" пропал из поля зрения. В течение двух прошлых недель он нигде не появлялся, из-за чего возникли предположения, что он больше не руководит российскими оккупационными войсками в Украине.

Соответствующей информацией поделилось издание The New York Times в своем свежем материале.

Дворникова назначили командующим, чтобы улучшить положение армии РФ и добиться хоть какого-то успеха. Он вступил в должность примерно в первой половине апреля. Тогда уже было понятно, что первоначальный план России в Украине провалился.

"Вскоре после своего прибытия генерал Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и сухопутные подразделения координировать свои атаки, сообщили американские официальные лица. Но в последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников размышлять о том, остается ли он во главе военных действий", — сказано в материале NYT.

Возможно, Дворникова втайне отстранили от командования. Хоть генерал и пытался наладить совместную работу подразделений, никаких стратегических успехов он не добился. В той же статье NYT отмечается, что Дворников не изменил характер российской армии, который во многом наследует советскую военную доктрину.

А в середине мая стало известно об участии Путина в командовании войсками РФ в Украине. По данным The Guardian, президент принимал тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала. Возможно, он полностью взял контроль над армией.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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