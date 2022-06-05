Все резервы оккупантов брошены на выполнение задачи.

Огромное количество сил оккупантов брошены на выполнение двух задач, поставленных перед российским командующим, генералом Александром Дворниковым по прозвищу "мясник Алеппо".

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в эфире телемарафона.

"На сегодня Дворников, генерал российской армии, получил задание до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или полностью перерезать трассу Лисичанск-Бахмут и взять ее под контроль. Поэтому сейчас огромное количество сил, все, что было у оккупантов, все резервы брошены на выполнение этих двух задач", — рассказал Гайдай.

Он также отметил, что россияне контролировали примерно 70% Северодонецка. Украинские военные в течение двух дней отбросили оккупантов и сейчас город условно поделен пополам.

По информации Генштаба ВСУ, сейчас под контролем оккупантов находится восточная часть города.

Глава ВГА города Александр Стрюк заявил, что военные принимают меры для возвращения Северодонецка под полный контроль Украины и уверены, что "все удастся".

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