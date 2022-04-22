По словам Арестовича, русские пытаются "прощупать слабое место" в украинцев, но не находят его.

Назначение главным командующим РФ "мясника" Александра Дворникова на сцене военных действий в Украине может означать, что российские войска "начали сами себя жалеть".

Об этом в интервью Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

"Зачем понадобился человек, который может гнать войска, не жалея их? Это означает, что войска начали жалеть самих себя. Понадобился тот, кто их не жалеет", - высказался Арестович.

Российские военные всех уровней саботируют это наступление, считает Арестович. Поскольку истощенные группы солдат РФ, которые участвовали в наступлении на Киев, теперь перебрасывают на "самые отборные украинские части на Донбассе".

"Вот тебе только что надавали по морде, похоронил 4 из 10 боевых товарищей, а тебя снова кидают в топку? Прямо бунтовать против части они не будут, но будут действовать максимально осторожно", - добавил он.

По словам Арестовича, русские пытаются "прощупать слабое место" в украинцев, но не находят его. В то же время у украинских сил на Донбассе накапливается тяжелое вооружение для дальнейшего наступления, а у врага сил двигаться вперед нет.

"И выход (для россиян – ред.) очень простой: изображаем наступление. И у них сплошные "перемоги" в информационном пространстве: третий раз взятое Рубежное… И по тональности слышим, что не будет там наступления такого, как мечтали", - считает Арестович.

Назначение Дворникова

В начале апреля стало известно о том, что в России назначили нового командующего полномасштабной войной в Украине - генерала Александра Дворникова.

Такое решение было принято после провалов путинской армии в Украине.

Дворников руководил боевыми действиями группы российских войск в Сирии, которые привели к массовой гибели местного гражданского населения.

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