Оккупанты переместили во временно занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники.

Российские оккупанты проводят перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. Для авиационной поддержки подразделений в районе на север от города Изюм противник удерживает в готовности к применению к вертолетной эскадрильи Ка-52. В рамках логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, которые понесли потери, враг переместил во временно занятые населенные пункты свыше 250 единиц вооружения и военной техники. С целью повышения оперативности переброски войск и техники противник восстановил железнодорожный мост в районе города Купянск", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах Лисичанск, Северодонецк и блокировании основных логистических путей.

На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для дальнейшего наступления на Славянск.

На днях глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях заявлял, что наступление на Славянск продолжается. При этом он добавил, что прямой угрозы штурма Славянка нет.

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