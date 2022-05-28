По словам главы Славянской городской военно-гражданской администрации, прямой угрозы штурма города нет.

Наступление на Славянск продолжается.

Об этом заявил в эфире информационного марафона глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"За эту неделю уже трижды обстреливался город, жертв удалось избежать. Призываем людей к эвакуации. Действительно наступление продолжается. То, что по всем трем направлениям идут бои, особенно в стороне Лимана, - это действительно так", - отметил он.

При этом он добавил, что прямой угрозы штурма Славянка нет.

На данный момент, как отметил Лях, в Славянске и громаде остается около 30 тысяч гражданских.

"До военных действий порядка 100 тысяч людей проживали в городе и громаде, а сейчас уже где-то 30 тысяч. Мы призываем людей эвакуироваться, выезд из города безопасный в направлении Днепра и дальше. Фактически каждый день выходят автобусы, вчера выехало 50 человек, позавчера 90. Для тех, кто хочет выехать, мы такую возможность предоставляем", - сообщил глава ВГА.

Напомним, в Северодонецке российские оккупанты зашли на территорию гостиницы "Мир", но дальше они продвинуться не могут.

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