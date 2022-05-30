Оккупанты проводят перегруппировку для наступления в направлении Александрополье - Камышеваха.

Оккупанты проводят перегруппировку для наступления в направлении Александрополье – Камышеваха (Луганская область).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления на направлении Александрополья-Камышеваха. На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Осуществляет огневое поражение наших войск, в частности задействует оперативно-тактическую и армейскую авиацию. На Запорожском направлении оккупанты усилили группировку за счет перемещения из района города Мелитополь в направлении населенного пункта Васильевка до 120 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на удержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении переброски резервов Сил обороны на другие направления.

Для пополнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории РФ и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий для возвращения утраченных позиций противник перебросил отдельные подразделения на определенные направления.

На Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

В Черноморской и Азовской операционных зонах существенных изменений в обстановке не отмечено.

Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны отметили, что недавняя успешная контратака украинских военных в Херсонской области заставила вражеские войска перейти к обороне.