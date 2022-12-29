Россияне уже забирают ракеты из неприкосновенных запасов.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что у россиян осталось до 500 крылатых ракет.

"У россиян осталось до 500 ракет типа "Калибр", Х-101, Х-155 – это крылатые ракеты. До полного нуля они могут выйти за 5-7 залпов, в зависимости от количества ракет в одном залпе, или 100 или 70. Эти три типа ракет ("Калибр", Х-101, Х-155) примерно одного класса. Это крылатые ракеты стратегического значения. И производство у них одинаковое, если говорить о количестве произведенных ракет. Около двух десятков ракет такого типа они могут производить в месяц", - сказал Свитан для "Эспрессо".

Военный эксперт также добавил, что для полноценного запуска россияне могут производить ракеты раз в три месяца, в зависимости от того, сколько сразу будут выпускать или хранить.

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"Россияне производили около 100-120 "Калибров" в год, а это значит около 10 ракет в месяц. Они уже забирают ракеты из неприкосновенных запасов, и заполнить их уже не могут. Весной у них закончатся ракеты, а дальше они смогут производить один залп на три месяца", - добавил Свитан.

Война в Украине: ракеты РФ

Ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что самыми опасными для Украины являются гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Военным ВСУ удается сбивать 60% всех выпущенных Россией ракет.

Свитан отмечал, что Россия за год может изготовить крайне мало ракет, ведь санкции сильно ударили по ВПК.