Военный эксперт Роман Свитан: каждому, кто стоит под Бахмутом, можно выдавать "Героя Украины"

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью УНИАН прокомментировал визит президента Владимира Зеленского в Бахмут, предоставление Украине системы ПВО Patriot, а также рассказал, дотянется ли вооружение ВСУ до Москвы.

Давайте начнем с визита Владимира Зеленского в США, его встречи с Байденом. Планируется обсуждение поставки ATACMS и беспилотников. Я читала, что ATACMS США не очень хотят нам давать. Как думаете, дадут или не дадут?

ATACMS – это баллистические ракеты. Они используют как стартовые площадкиHIMARS и M270 MLRS, Mars II, которые нам передали в последнее время. Эти ракеты уже давно нами запрашиваются, 300 км дальности. Очень хорошая ракета, высокоточная. Американцы пока боятся передавать нам ракеты такого рода и дальности дальности из-за какой-то реакции России. Скорее всего в американском политикуме есть определенная группа лиц, которая выдерживает пока нейтральную позицию. Как-то над ними довлеют определенные моменты, связанные с Россией, с эскалацией российской агрессии. Или это какие-то другие моменты, которые не дают общему политикуму США решиться передать нам эти ракеты. Я думаю, наше политическое руководство найдет аргументы для наших партнеров, чтобы нам все-таки передали такие ракеты и беспилотники.

Беспилотники – это летающие платформы. В принципе, сам по себе беспилотник – это аппарат, который может нести определенные виды вооружения. Здесь не так важен сам по себе беспилотник как таковой. У него есть определенные разведывательные способности, но одна из основных его функций – переноска ракет, авиабомб и работа с этим вооружением. Это тоже высокоточное и довольно-таки дальнее вооружение.

Как вы думаете, Patriot - это уже решенный вопрос либо еще он будет решаться?

Скорее всего, вопрос Patriot уже решен. То, как он был подан в информпространстве, заявлен практически всеми лидерами и странами, которые нас поддерживают, и нашим руководством… Я думаю, что вопрос о передаче Patriot решен. Я надеюсь, что наши военнослужащие уже, может, не один месяц проходят подготовку для работы с этим комплексом. Как минимум, исходя из того количества финансов, которые передаются нам в этом пакете помощи, то есть где будет Patriot, около 2 млрд долларов. Скорее всего 1 млрд – это будет стоимость одной батареи Patriot. От 4 до 8 пусковых установок. Стандартная – это четыре, усиленная – восемь.

Тем не менее, одна батарея будет передана нашим Воздушным силам Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач. Сама по себе батарея Patriot – это маленький такой винтик в общей системе противоракетного противовоздушного вооружения Пентагона и стран НАТО. Сам по себе он не передается. Передается вся система. В нее входит определенная сеть спутников, которая засекает точки выхода ракет, особенно баллистических, рассчитывает баллистическую траекторию, передает на вычислительные машины уже самого Patriot для работы по ракетам. Это система АВАКС – несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения цели, указания, сопровождения. Это общий комплекс.

Если передается даже одна батарея Patriot, значит можно говорить о том, что нас начинают накрывать общим комплексом бесполетной зоны. А здесь, скорее всего, в этот комплекс и в эту систему будут включены передававшиеся ранее системы типа NASAMS, IRIS-T SLM, MIM-23 HAWK… те же Crotale, Aspide, которые сейчас передаются. Можно говорить о том, что нас накрывают натовским куполом противоракетной обороны.

Почему Штаты не хотят давать ракеты дальнего действия? В чем загвоздка? Какой эскалации конфликта они боятся? Неужели опять возвращаемся к "ядерке"?

Тут нужно понимать, что часть политикума администрации президента – это часть, в которой есть такие фамилии, как Бернс (Директор ЦРУ Уильям Бернс – УНИАН), Салливан (советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан – УНИАН). Это часть политикума, которая не хочет выхода боевых действий за пределы Украины. Это невозможно, так как это уже произошло. Они уже ведутся на территории России. Горит Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская, Воронежская области. То есть эта война уже не может остаться на территории Украины. Она обязательно будет на территории России, как минимум на глубину… а вот здесь дальше включается математика и то, почему боятся эти "товарищи".

Сейчас мы достаем армейской артиллерией и высокоточными системами на глубину 100-150 км. Они боятся, что мы будем доставать на глубину в 300 км. А там где ATACMS, там и PrSM – это 500 км. PrSM - это типа ATACMS, только чуть дальше. Тоже работают с тех же HIMARS. Дальнейшее разрастание на такие дальности ракет… А это ракеты уже чуть другие – это ракеты с боевой частью больше 200 кг, которые очень сложно сбить. Баллистические ракеты такого уровня будут доставать и до Москвы.

У нас ближайшие точки в районе Середины-Буды – это Сумская область, чуть больше 400 км до Москвы. В принципе с ракетами PrSM мы можем работать по военным объектам и в столице России. И вот именно вот этой эскалации и опасаются.

Если теоретически мы достаем ракетами до Москвы, мы бьем исключительно по военным целям – по аэродромам, чтоб оттуда не взлетали самолеты, которые бомбят украинскую инфраструктуру и мирные города, по нефтебазам, но не бьем по мирным. Если мы достаем эти военные цели, то мы приближаем нашу победу, так как мы лишаем противника оружия. А если не достаем, то растягиваем военные действия на больший период времени?

Это как раз прямая зависимость, математика войны. Чем дальше мы будем доставать и уничтожать боевые порядки и военные объекты нашего противника, тем быстрее война закончится. Это может быть элементом заангажированности в некоторых кругах наших партнеров. Они могут быть сторонниками затягивания войны. В 2024 году в России, США и Украине будут проходить определенные выборные процессы. Потому они могут затягивать окончание войны под 2024 год. Это выгодно и нашим политикам, в том числе.

Политики могут специально затягивать военные действия

Была информация, что Крым могут освободить весной, потом – к лету, сейчас – что к концу 2023 года. Как вы думаете, действительно ли военные действия могут затянуться еще и на следующий год?

Есть общая заинтересованность. Все политики, которые сейчас как-то рулят процессом, будут переизбираться в 2024 году. Потому они могут специально затягивать военные действия или освобождения. Каждый из политиков со своей колокольни смотрит на определенные развития событий, потому сейчас на данный момент всем трем названным политикам – и нашим, которые сейчас у власти, и путинским, и американским выгодно затягивание до 2024 года. Конечно, выгодно победить ближе к выборам.

Но вопрос в определенных возможностях. Россия может себе позволить воевать еще два года в таком же режиме, Америка - еще 2 года снабжать в таком же режиме как сейчас. Мы себе не может позволить – у нас очень много людей погибает.

Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие 1-3 месяца могут быть решающим этапом в войне в Украине. Россияне будут продолжать идти, потому что они все поставили на кон. Россия сейчас опаснее всего, потому она загнана в глухой угол. Вы с этим согласны?

Россия пока не загнана в глухой угол. Это можно сделать только экономическими санкциями, а как раз они в последнее время не вводятся. Наоборот – снимаются. Мы видим зерновые сделки, когда снимаются с России санкции по зерну, по движению товаров, кораблей… снимаются санкции по движению первого передела после газа – это удобрения.

Сейчас постоянно муссируются вслух о прокачке аммиака через Украину. Если с России будут снимать санкции, а не вводить – она ни в каком загнанном углу не будет. Она может в таком режиме работать несколько лет, а то и десяток лет, как минимум. Если нет финансового давления, она устойчива в этом плане, ресурсная страна. Для того чтобы ее хотя бы начать давить, придавливать, и в военном отношении, в том числе, мир должен принимать решения о введении полного эмбарго на любое движение с россиянами. То есть переводить их в режим Северной Кореи или Ирана, хотя там тоже есть определенные поблажки.

Я бы не сказал, что сейчас Россию загнали в угол. Она может кое-что планировать. Военно-политическое руководство России исходя из той ситуации, в которую попало, также может прогнозировать определенные действия или бездействия мировых лидеров. Потому они еще видят свет в конце туннеля.

Данилов точно прав, потому что россиянам придется реагировать на наши действия. Наша армия готова сейчас выполнять наступательные действия по определенным направлениям. Эти направления еще с лета понятны. В Крым мы могли зайти и летом. Если б не пошли с Балаклеи на Купянск вдоль аммиачной трубы, а, допустим, использовать резервы, выполнить движения с Орехово на Мелитополь. Сейчас бы мы уже в Крыму были.

Потому есть куча вопросов, куча моментов, которыми управляют политики, военно-политическое руководство и геополитики, в том числе. Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда мы действительно можем выполнить определенные наступательные действия, россияне этого опасаются. Вот здесь у них большая проблема. Выход на любую точку Азовского побережья – это рассечение сухопутного коридора с Крымом. Значит, им придется выходить с Запорожской и Херсонской областей, запечатываться в Крыму и дальше они будут его терять. Или выход наших войск из-под Сватово в сторону Счастья на Луганск и дальше – на Таганрог также может отсечь практически всю российскую группировку в Украине от снабжения. В зависимости от определенных наших действий россияне планируют определенные контрмеры.

Очень опасное время от 25-го по 30 декабря. Они могут усилить удары по энергетической инфраструктуре, могут подключить баллистические ракеты, те же "кинжалы", особенно перед Новым годом.

Владимир Зеленский был в Бахмуте и реакция российских пабликов… даже Пригожин решил записать Зеленскому видео в ответ. Что это вообще за выпад? Почему Пригожин? Как вы думаете, этот визит действительно необходим был нашим бойцам? Действительно ли действует на военных эта поддержка, а в Бахмуте уже тяжело настолько, что должен был приехать президент?

Бахмут – это самая горячая точка последних нескольких месяцев на линии фронта. Это около 10-15 километров фронта, за которые отвечает как раз Пригожин, ЧВК "Вагнер". Приезд президента в эту точку для ЧВК "Вагнер" и Пригожина – это плевок в лицо. Поэтому он ничего лучшего не нашел. Если на его сленге, то это "дешевый понт" связанный с видосиком, где стреляет пушка – не более того. Он должен был как-то ответить. Вот все, что их информационная братия смогла придумать. На него не стоит обращать внимания.

Приезд именно в самую горячую точку президента, а туда он приезжал как верховный главнокомандующий – это практически самый старший чин и ранг в иерархии армии при введении военного положения… это показатель того, что эту точку точно никто отдавать не будет. Есть определенный интерес и поддержка всего народа и украинского политикума, а также армии, в том числе. Именно ребят, которые его удерживают, выдерживают просто в нечеловеческих условиях, в невыносимых условиях последние несколько месяцев. Там стоят реально герои Украины. Можно каждому выдавать "Героя" не раздумывая, кто хотя бы один-два дня побыл на передовой. Потому приезд президента – это очень знаковое и большое событие.

Путин и Лукашенко встречались в Минске, ничего нового не сказали, но поступила информация, что приграничные с Украиной белорусские области закрываются. Там могут находиться только те, кто там живет или работает. О чем это может говорить?

Это три района Гомельской области. Это в основном север Черниговской области, граница с Гомельской областью Беларуси. Это говорит о том, что на данном сегменте будут происходить какие-то военные действия. Они могут быть оборонительными, подготовка к наступательным или другим действиям. Либо готовится подготовка к каким-то провокациям для выполнения какой-то информационной бомбы. Всегда это делается. А может это просто информационно-психологическая операция для того, чтобы начать давить на наше военное руководство, чтобы не подтянули резервы. Допустим перебросили резервы с южного фронта в северный район Черниговской области для того, чтобы уменьшить количество людей для выполнения наступательных операций на южном направлении. Скорее всего - это ИПСО для сковывания наших резервов на севере страны.

Всегда так и делается – казус белли (формальный повод для объявления войны – УНИАН), а дальше на этом начинается построение каких-то действий. Похоже на это. Я думаю, реально это для того, чтобы наши войска перебросили или удержали те резервы, которые сейчас есть в районе Черниговской области. Там довольно-таки неплохие наши части и очень много особенно в районе полигонов, которые южнее Чернигова. Может как раз для сковывания наших частей, чтоб их не перебрасывали на южный фронт.

Вы говорили, что Путин может захватить Беларусь и уже после этого наступать на Украину, в том числе оттуда. Реален ли такой сценарий и как могут отреагировать сами белорусы?

Силовики и военные - это уже слепок российской армии. Там очень мощная инфильтрация российских военнослужащих. Это как было у нас на Донбассе, когда россияне зашли на практически все должности в управлении, в министерстве внутренних дел Донецкого областного управления, СБУ и часть армии, которая там была. Естественно МВД и КГБ Беларуси инфильтровано россиянами сейчас это точно. Потому в принципе для Путина не составит большого труда в какой-то степени, если так можно сказать о целой республике, аннексировать Беларусь, ввести ее в состав Российской Федерации, в правовое поле российской конституции. Они это уже сделали с Крымом, с четырьмя областями Украины. Чего бы туда не ввести еще и Беларусь? Будет ли мешать этому Лукашенко, не столь важно. Если они задумали это сделать – они это сделают, не важно, как это подадут.

А вот уже сам казус белли и разворачивание каких-то боевых действий со стороны Беларуси – это будет подаваться, может быть, как еще одно нападение на уже союзное государство или на Российскую Федерацию.

Само действие, как таковое, это движение российско-белорусских войск на северные границы нашей родины. Вопрос в том, что то количество войск, которое сейчас есть на территории Беларуси, недостаточно в принципе для выполнения ни одной задачи, кроме сковывания наших резервов либо какой-то провокации. Для того, чтобы увеличить количество войск в районе Беларуси для выполнения боевых задач им надо около 100-150 тысяч человек и около двух месяцев для переброски их с полной военной амуницией.

На данный момент никаких проблем со стороны Беларуси в военном отношении не видно, а если они и будут как-то развиваться, то наша разведка очень хорошо все видит. Даже если подготовка начнется сегодня, то проблемы возникнут где-то на конец февраля – начало марта.

Очень часто по всей Украине звучит тревога, потому что на территории Беларуси взлетает Миг-31К, носитель "Кинжалов". Есть они там или нет - точно неизвестно. Говорят, что так проверяют наше ПВО. Это может быть правдой?

Есть определенные алгоритм, когда включается тревога, и определенные маршруты, по которым эта тревога включается по областям. В зависимости от возможностей тех летательных аппаратов, которые могут быть применены на определенных маршрутах либо на определенной дальности. Этот алгоритм работает исходя из принятых уже нашей системой ПВО определенных боевых моментов. Что именно вызвало тревогу в определенной области, знает только штаб, который этим занимается. Никогда нельзя игнорировать тревогу. Не все так просто. Раз включается тревога, значит, есть определенная вероятность прохождения определенных боевых поражающих элементов до определенной области.

А допустим взлет Миг-31К, который действительно сейчас есть в Мачулищах в Беларуси, он на 50% точно может нести определенную боевую составляющую. Это действительно может быть взлет для пусков тех же "кинжалов" или для проверки системы ПВО. Особенно это видно, когда туда подходит А-50 – это самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения – УНИАН). При взлете в паре с Миг-31 могут сканировать те цели, которые могут быть поражены. Это в зависимости от той боевой задачи, которые ставятся командиром экипажа. Может быть нанесет боевой удар, поэтому надо за тревогами отслеживать и действовать как положено.

Россия готовится к длительным боевым действиям

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал ряд заявлений. Он повысил возраст призыва до 30 лет и сказал, что необходимо довести численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек, в том числе 695 тысяч контрактников. Задача на 2023 год продолжить "специальную военную операцию" до ее завершения. И вот еще: необходимо сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе и в оккупированных Херсонской, Запорожской областях, и армейский корпус в Карелии на границе с Финляндией. Как вы можете прокомментировать эти заявления?

Это подготовка к длительным боевым действиям. Это подготовка к ведению войны на несколько лет. Допустим, поднятие призывного возраста. Дается возможность юношам еще отучиться в высшем учебном заведении и уже после окончания ВУЗа призывать. Нам тоже так надо сделать – призывать не с 18, а с 21 и повышать, может быть, до 31 года. Если вообще нужна мобилизация. С моей точки зрения она не нужна. Нужна профессиональная армия, даже не контрактная. Тогда не будет этих вопросов.

Увеличение до 1,5 миллиона военнослужащих означает, что у них сейчас военнослужащих 1 млн 150 тысяч по последнему указу президенте Российской Федерации от 25 декабря 2022 года. Раз 1,5 миллиона, значит увеличение на 350 тысяч военнослужащих, а контрактников у них сейчас около 400 тысяч – увеличение до 700 тысяч. Это подготовка к набору контрактников и плюс еще 300 тысяч – это две волны мобилизации. Это может быть волна январь-февраль – 150 тысяч – и март-апрель.

Риторика поменялась или они продолжают "освобождать" несчастных русскоязычных?

Они показывают как основную задачу – удержание тех территорий, которые они сейчас захватили. Вторая задача – освобождение территорий, которые уже введены в российскую конституцию. Общая "освободительная борьба" у них закончилась. По крайней мере, уходит с информационного пространства.

В Крыму "бавовна" все чаще и чаще продолжает звучать. О чем нам это говорит?

Это говорит о том, что наши средства боевого поражения доходят до определенных дальностей - как минимум уже 120-150 км. Скорее всего, это встали на боевое дежурство те семь типов беспилотников, о которых говорил недавно наш министр обороны. Любой беспилотник, даже простой в эксплуатации, может обладать дальностью до 150 км прямой видимости и радиоуправления. Армянск, Чонгар, Арабатская стрелка – мы можем сейчас доставать и работать по северному Крыму.

Вы говорили, что идеальный вариант – это полностью разрушить Крымский мост до момента, когда мы начнем двигаться к Азовскому морю. Что нам даст полное разрушение Крымского моста и какой может быть реакция России с учетом дефицита ракет, о котором многие говорят?

У россиян очень невыгодное со стратегической точки зрения положение на всем практически 1500-километровом фронте. Если начинать считать с Керчи и эту "кишку" фронта вытаскивать до Валуек, то есть примерно на глубину 100 км. Ее можно перерезать в каком-то месте, допустим Азовское побережье, крымские перешейки, даже заход через Луганск и дальше на Таганрог. В зависимости от того, где будет перерезана эта "кишка", весь этот оперативный котел останется на снабжении только по Крымскому мосту. Естественно, по нему будет удар. Тогда уже будет полное оперативное окружение всей крымско-херсонской или крымско-херсонско-запорожской группировки. А армейские запасы – это максимум полторы-две недели. После этого армия остается без боекомплекта, уже готовые пленные.

С этим россиянам что-то придется делать. Никак они на это не отреагируют. Они сами зашли в такое положение, которое с военной точки зрения невозможно удержать. Нет еще нигде примера в ведении войн в этом мире за все тысячи лет истории, чтобы 1500-километровую "кишку" с глубиной в 100 км кто-то удерживал.

В последнее время мы видим увеличение определенных мероприятий связанных с обороной и устройством оборонных рубежей на входе в Крым - это Армянск, Чонгар, Арабатская стрелка. Там как раз и был последний раз Шойгу, проверял все эти укрепления. Мы также видим отстраивание россиянами так называемых засечных линий в районе Белгородской, Курской, Брянской областей. Скорее всего, после деоккупации Украины они еще будут какие-то фронтальные засечные линии отстраивать и в Воронежской, Ростовской областях.

Как думаете, что у них там по "шахедам" и ракетам? Что это за тактика: мало ракет, обходятся "шахедами"?

Они разорвали уже волны по максимальной вероятности и КПД при выполнении определенных атак. Ракетная атака крылатыми ракетами – это оптимальный вариант днем, в светлое время суток. Оптимальный вариант использование "шахедов" - это как раз ночные и утренние часы, погода с туманом. Они уже для себя поняли, что нет смысла. Потому и такие волны: ракеты идут днем, а "шахеды" - ночью. Потому что оптимальный процент уничтожения и выполнения боевых задач как раз в это время суток. Скорее всего, так и дальше будут продолжать. Хотя это и не говорит о том, что в какой-то момент не смогут провести сразу массированную атаку "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, чтобы вывести нашу систему ПВО за определенные граничные цифры коэффициента перехватов.

Евгения Соколенко, Тала Калатай