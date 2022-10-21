По его словам, в ближайшие месяцы Украина значительно усилит воздушную оборону.

Военным Вооруженных сил Украины удается сбивать 60% всех выпущенных Россией ракет.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

По его словам, в ближайшие месяцы Украина значительно усилит воздушную оборону.

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"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - гораздо выше... Будем двигаться, чтобы процент рос. Я думаю, что через несколько месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону", - заявил министр.

Украинская ПВО

Как ранее сообщал УНИАН, противовоздушная оборона Украины сейчас способна сбивать от 50 до 70% российских ракет. Обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно.

В Страткоме ВСУ рассказали, что с начала войны Россия выпустила по Украине 3,5 тысячи ракет.

17 октября Резников заявил, что создание интегрированной (комплексной) противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба поддержали более 50 стран.

Он добавил, что Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерениях предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО.

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