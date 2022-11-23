Олег Жданов отметил, что их трижды применяли по украинской территории и они каждый раз достигали своей цели.

Самыми опасными для Украины являются гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Системе противовоздушной обороны сложно из сбивать.

"Только ракета "Кинжал" - является для нас проблемой. Потому что она считается гиперзвуковой. На отдельном участке траектории она развивает такую скорость. И из трех случаев ее применения, по крайней мере, так считается, что трижды они применяли, все ракеты достигли своей цели, сбить их не удалось. Она воздушного базирования и в том участке, где мы можем ее отследить и сбить, у нее наибольшая скорость", - объяснил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

При этом он не считает, что "Кинжал" можно считать гиперзвуковой ракетой. В то же время эксперт указал, что украинская ПВО сбивает "Ониксы".

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"Ими часто обстреливали Одессу и города на черноморском побережье. И у нас есть опыт по сбитию этой ракеты", – подытожил Жданов.

Ракеты "Кинжал" - что известно

Ракетный компекс Х-47м "Кинжал" - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс с гиперзвуковыми ракетами 9-С-7760. Отмечается, что ее скорость превышает скорость звука в 10 раз. Правда, ряд экспертов не согласны, что это гиперзвуковые ракеты

При этом ракета может маневрировать пока летит. Она может поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли. Носители этих ракет - истребители-перехватчики МиГ-31к.

Российские "Кинжалы" в Беларуси - что известно

Минобороны Великобритании в начале ноября обнародовала спутниковый снимок с двумя исребителями Миг-31К и большим контейнером в Беларуси. Тогда ряд экспертов выразили мнение, что Россия перебросила свои "Кинжалы".

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, у Вашингтона нет доказательств развертывания комплексов "Кинжал" в Беларуси.

Позже компания Planet Labs показала снимки за 18 и 31 октября, на которых видно МиГ-31К и ракетный комплекс "Кинжал" на аэродроме в Мачулищах.

Кроме того, Беларусь все чаще проводит тренировочные полеты МиГ-31К, которые являются носители ракет "Кинжал".

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