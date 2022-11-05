Роман Свитан отметил, что за один массированный обстрел РФ может израсходовать годовую норму производства ракет.

Россия после наложенных на нее санкций может производить примерно 50 ракет в год. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала Freeдом.

"Получается они могут делать практически, если из общей тяжёлой техники брать, то одну единицу в сутки они точно могли делать. И сейчас как минимум это уменьшилось раза в два - именно производство новой техники. Можно говорить, что сейчас вот есть перекос в нашу сторону, то есть мы уничтожаем их больше чем они могут восстанавливать технику.

Россияне производили ракеты по определенным позициям, две-три ракеты в месяц, то есть уровня допустим Х-101. Сейчас производят опять же в два раза меньше. Максимум в месяц по определенным позициям это общее количество ракет чуть больше сотни в год они производили. Из-за санкций теперь их ВПК может производить примерно 50 ракет в год", - сказал Свитан.

Эксперт отметил, что за один массированный обстрел РФ может израсходовать годовую норму производства ракет.

"То есть, если вспомним 10 октября, то во время массированного обстрела россияне использовали чуть ли не весь свой годовой запас ракет, которые они могут изготовить. Поэтому они обращаются к Ирану за помощью. Война – это математика и они просчитывают, когда ракеты могут закончиться", - добавил Свитан.

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