Пройден новый условный предел потерь России.

Вооруженные силы Украины истребили новые отряды оккупантов, "портящих" украинцам кровь своим присутствием на территории суверенного государства. Так, за боевые сутки "грузом 200" стали еще 710 человек.

Общие потери мужчин-военных РФ в Украине подскочили до 456 050 человек по состоянию на утро 17 апреля, сообщил в оперативной сводке Генштаб.

По данным ведомства, имеем такую статистику по технике врага:

Видео дня

танков - 7193 (+4) ед;

боевых бронированных машин - 13827 (+18) ед;

артиллерийских систем - 11624 (+15) ед;

РСЗО - 1046 (+0) ед;

средства ПВО - 760 (+1) ед;

самолетов - 347 (+0) ед;

вертолетов - 325 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9279 (+2);

крылатые ракеты - 2093 (+1);

корабли / катера - 26 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 15587 (+24) ед;

специальная техника - 1910 (+2).

В России в Крыму горит аэродром - данные спутника

Как известно, Россию в ночь на 17 апреля постигла бессонница из-за новых ударов по временно оккупированному Крыму. Местные сообщали о ракетной опасности и мощных взрывах в районе города Джанкой.

Утром появились кадры спутника VIIRS/Suomi NPP, который зафиксировал шесть очагов мощных пожаров в районе российского военного аэродрома. Кадры сделали в 03.41 по мск, отмечала местная мониторинговая группа.

Вас также могут заинтересовать новости: