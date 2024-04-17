Вооруженные силы Украины истребили новые отряды оккупантов, "портящих" украинцам кровь своим присутствием на территории суверенного государства. Так, за боевые сутки "грузом 200" стали еще 710 человек.
Общие потери мужчин-военных РФ в Украине подскочили до 456 050 человек по состоянию на утро 17 апреля, сообщил в оперативной сводке Генштаб.
По данным ведомства, имеем такую статистику по технике врага:
- танков - 7193 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 13827 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 11624 (+15) ед;
- РСЗО - 1046 (+0) ед;
- средства ПВО - 760 (+1) ед;
- самолетов - 347 (+0) ед;
- вертолетов - 325 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9279 (+2);
- крылатые ракеты - 2093 (+1);
- корабли / катера - 26 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15587 (+24) ед;
- специальная техника - 1910 (+2).
В России в Крыму горит аэродром - данные спутника
Как известно, Россию в ночь на 17 апреля постигла бессонница из-за новых ударов по временно оккупированному Крыму. Местные сообщали о ракетной опасности и мощных взрывах в районе города Джанкой.
Утром появились кадры спутника VIIRS/Suomi NPP, который зафиксировал шесть очагов мощных пожаров в районе российского военного аэродрома. Кадры сделали в 03.41 по мск, отмечала местная мониторинговая группа.