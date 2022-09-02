Оккупанты продолжают перебрасывать в Запорожскую область дополнительные силы.

ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских войск в оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщают местные паблики.

По словам очевидцев, взрывы были слышны почти всю ночь.

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ОБНОВЛЕНО 6:52.По информации мэра города Ивана Федорова, украинские военные попали сразу по двум вражеским локациям.

Первая - склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить.

"Попали настолько метко, что детонировало еще несколько часов после взрыва", - поделился Федоров.

По второй информации уточняется.

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Россияне сосредоточились на захвате Донбасса, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

Украинские защитники отбили все штурмы врага на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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