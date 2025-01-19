Вертолеты тогда летели по достаточно сложному маршруту, который тщательно прорабатывали.

Операции по десантированию военных в уже заблокированном российскими оккупантами Мариуполе в 2022 году разрабатывались под грифом "совершенно секретно". Водные пути на тот момент использовать было уже невозможно, поскольку россияне контролировали выходы Мариупольского морского порта, поэтому единственным путем был воздушный мост.

Об этом рассказал в интервью "Суспільне Чернігів" военнослужащий международного легиона Главного управления разведки Андрей "Тритя". По его словам, вертолеты летели по достаточно сложному маршруту, который тщательно прорабатывали.

"Наносили на карту все данные разведки, которые мы имели. Кроме того, наносили круги систем ПВО и маршрут разрабатывали с учетом тактико-технических характеристик систем ПВО, так, чтобы обходить их или, входя в зону их действия, используя складки местности и пролеты на сверхмалых высотах, оставаться незамеченными для этих систем. Или в случае, если вертолеты в полете могут быть замеченными, так прокладывать маршрут, чтобы уничтожение их было невозможным или достаточно сложным", – пояснил ГУРовец.

Видео дня

Он добавил, что был "в первой партии тех, кто прилетел на вертолетах, десантировался на "Азовстали"". Говорить об этой операции он не имел права никому.

Тогда жестокие бои шли по всей стране и, по словам бойца, нет разницы, где нести службу.

"Война есть война, и если есть возможность помочь ребятам, дать им время и надежду, чтобы операция по деблокаде Мариуполя все же состоялась. Быть причастным к тому, что ты спас своих коллег, друзей, знакомых. Когда мы уже десантировались, то некоторые из них приезжали даже просто посмотреть на меня. "Ты что, реально это сделал? Ты идиот, но красавчик". Тогда я чаще всего слышал эту фразу. Это очень подняло их дух. Сам факт того, что есть люди, которым не безразлично, которые прилетели в поддержку, рискуя своей жизнью. Ведь война такая штука, что ты не знаешь, где тебе прилетит. Можно все равно было погибнуть под Мощуном или где-то в дороге в Мариуполь", – пояснил "Тритя".

Боец ГУР вспомнил, что участники операции высадились там, где была возможность, нашли укрытие и связались со своими. Они уточнили место пребывания, и за ними приехала машина.

"Мы были первыми, кто сделал такое десантирование. И россиянцы были слишком поражены, чтобы давать нам полноценное сопротивление", – акцентировал защитник.

Воин отметил, что страшно стало только тогда, когда на рассвете они заходили на посадку над "Азовсталью". Тогда военные поднялись над городом с высоты птичьего полета и увидели разрушенный Мариуполь, который догорает.

"Запах сажи, дым. И одна из первых мыслей была такая: "Ой-йой-йой, куда я прилетел?". Я воочию увидел реальный объем этой беды, постигшей Украину в конкретном локальном городе. Ты не осознаешь определенные вещи, пока их не увидишь", – констатировал Андрей "Тритя".

Битва за Мариуполь

Оборона Мариуполя Донецкой области продолжалась 86 дней. 82 из них – в полном окружении.

За это время российские террористы уничтожили десятки зданий и убили тысячи мирных жителей города. В частности, 16 марта 2022 года россияне ударили по Мариупольскому драмтеатру, где прятались люди. Не остановила оккупантов даже гигантская надпись "ДЕТИ". Находиться там могли, по разным данным, от 500 до 1200 человек. Многие из них не выбрались.

В середине апреля подразделение 36-й бригады морской пехоты вышло из окружения врага и объединилось с полком "Азов" – в дальнейшем воины находились на территории завода "Азовсталь", который россияне бомбили и штурмовали не один раз. Тогда там скрывались и мирные жители разрушенного города.

16 мая начался выход защитников с "Азовстали". Тогда командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") заявил, что "для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". 20 мая из "Азовстали" вышел последний украинский военный.

Некоторые из защитников, находившихся на "Азовстали", за последние почти три года полномасштабной войны вернулись из российского плена домой в Украину в рамках обменов. Однако в неволе до сих пор находятся сотни бойцов – в частности, из рядов бригады "Азов".

Вас также могут заинтересовать новости: