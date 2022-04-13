О проведении тяжелого, но результативного маневра отчитались руководители подразделений.

Полк "Азов" и 36 отдельная бригада морской пехоты действительно провели успешную операцию по объединению подразделений в Мариуполе. Солдаты перегруппировались и продолжают выполнять боевые задачи.

Объединение бойцов подтвердили руководители мариупольского "Азова" и 36 ОБрМП — Денис Прокопенко и Сергей Волына соответственно.

"Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты — настоящими воинами, героями, которые остались верные присяге, верные украинскому народу, и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит", — сообщил Прокопенко.

Заявление командира "Азова" подтверждает, что некоторые солдаты из 36 ОБрМП сдались в плен оккупантам. Намеки на это мелькали в прессе ранее, однако информация из официальных источников не поступала. Количество солдат, которые сложили оружие, пока неизвестно.

Сергей Волына дополнил слова Прокопенко следующим комментарием: "Провели успешную операцию с полком "Азов". Присоединились к ним, провели успешную перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен: мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что от нас необходимо, для успешного завершения нашей боевой задачи".

Ранее об операции по объединению "Азова" и 36 ОБрМП в Мариуполе рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, бойцы провели сложный и рискованный маневр, который себя оправдал. В результате "Азов" получил подкрепление, а 36 ОБрМП избежала разгрома по частям. Теперь защитники города уже совместными усилиями укрепили свои рубежи.

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