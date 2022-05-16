Защитники Мариуполя 82 дня перетягивают превосходящие силы врага на себя и надеются на поддержку украинского народа.
Об этом говорится в видеообращении командира "Азова" Дениса Прокопенко ("Редиса").
Он отметил, что на войне нет полностью безопасных планов и операций, поэтому необходимо осознать, просчитаны ли все риски и проработан ли план "Б", который должен сочетать выполнение поставленной задачи и сохранение личного состава.
"Возможно именно поэтому война - это искусство, а не наука. Когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками, тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством", - отметил Прокопенко.
В сообщении "Азова", которое сопровождало видеообращение командира, отмечается, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.
"Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. Ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - подчеркнули в "Азове".
Сегодня, 16 мая, российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками из "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении Новоазовска (территория "ДНР").
Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины.
11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза украинских воинов "Азовстали", продолжаются очень сложные и деликатные переговоры.
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