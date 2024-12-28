Военный считает невероятным подвигом то, что защитники города смогли продержаться так долго и нанести россиянам значительно большие потери, чем имели сами.

Мариуполь не был подготовлен к серьезной обороне, несмотря на то, что город был прифронтовым все 8 лет войны на Донбассе. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал боевой медик из Территориальной обороны Мариуполя по имени Владимир, который почти два года провел в российском плену.

По его словам, город обороняли не более 7 тысяч человек, что значительно меньше количества оккупантов. Кроме того, в городе не было достаточных запасов снарядов и самой артиллерии. Подразделения теробороны вообще не имели ничего, кроме стрелкового оружия. Поэтому их подразделения были интегрированы в лучше вооруженные структуры - пограничников, нацгвардейцев, "Азова", морпехов и тому подобное.

"Город к такой осаде не был готов абсолютно. Опять же, не было запасов топлива, еды. Я считаю, что каждый человек, который стал на защиту Мариуполя, заслуживает наивысшего уважения, это действительно подвиг. Зная, что ты в полной осаде силами, которые превосходят до пяти раз, не имея вообще ничего, - сопротивляешься и, сравнивая потери, достаточно успешно", - рассказал Владимир.

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