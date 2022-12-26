У России нет ресурсов для эвакуации войск из Крыма или подвоза припасов в случае повреждения Крымского моста.

Временно оккупированный Крым стал ловушкой для российских оккупантов. Враг не продумал пути обеспечения своей группировки на полуострове в зимний период на случай если что-то произойдет с Крымским мостом.

Как объяснил в эфире Апостроф TV заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах, генерал-майор запаса Виктор Ягун, это является огромной проблемой для российских оккупантов в Крыму.

"Они не имеют того количества десантных кораблей и паромов, которые смогут как эвакуировать войска, так и обеспечить их военной техникой и боеприпасами. И это действительно проблема не только военная, но и дипломатическая", – подчеркнул генерал.

Видео дня

По словам Ягуна, когда украинские войска зайдут в Крым, "мы столкнемся не только с большой группировкой, которой нечем обороняться, но и с большим количеством гражданского населения, которое по украинскому закону не имеет права там находиться".

"И это как раз будет предметом переговоров, что мы будем с ними делать и куда их будем отправлять", – отметил он.

Освобождение Крыма: что известно

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина освободит все захваченные Россией территории, а оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем – военной силой и дипломатией. Он отметил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, которые являются общепризнанными в мире.

Генерал США в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что Украина освободит временно оккупированный Крым до конца лета 2023 года. По мнению Ходжеса, чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно постоянно обстреливать пути снабжения полуострова.

Командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук убежден, что Украина в 2023 году освободит Крым и победит в войне с Россией. Он уточнил, что победа Украины будет означать освобождение всех территорий, оккупированных Россией, в том числе и Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: