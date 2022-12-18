Тамила Ташева напомнила, что россияне на территории полуострова строят защитные сооружения.

Российские пропагандисты резко сменили риторику по отношению временно оккупированного Крыма. Оккупанты побаиваются украинских военных.

"Настроения в Крыму пока разные. Но, например, сейчас некоторые пропагандисты говорят, что "в Крыму ничего не происходит, и можете не переживать". Впрочем, на территории полуострова ведутся фактически окопные работы. Они роют их вдоль берега моря. Мы понимаем, что они очень переживают…", - сообщила постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева в эфире национального телемарафона.

По ее словам, россияне ожидают высадку украинского десанта на полуострове.

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"Они очень переживают из-за этого всего и "готовят бомбоубежища"... Если раньше оккупанты говорили, что "Крыму ничего не угрожает", и "Крым с Россией навсегда", такие нарративы звучали. То сейчас уже говорят: "Мы Крым защитим", - подчеркнула Ташева.

Освобождение Крыму - что известно

Российская Федерация оккупировала украинский полуостров Крым. В Москве неоднократно заявляли, что Крым с Россией навсегда и Украине необходимо о нем забыть.

В конце ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крым освободят от оккупантов через шесть месяцев.

18 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что основа для освобождения Крыма есть - деоккупация территории всегда начинается с желания общества.

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