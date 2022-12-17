Вместе с тем генерал-майор Андрей Ковальчук предположил, что оккупационные войска могут попытаться наступать из Беларуси в конце февраля или позже.

Командующий войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук убежден, что Украина в 2023 году освободит Крым и победит в войне с Россией.

"Хотел бы и раньше, чтобы в этом году мы поставили точку на всех вопросах. Но я верю, что в следующем году мы все-таки доведем все до логического завершения и победим", - отметил Ковальчук в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он уточнил, что победа Украины будет означать освобождение всех территорий, оккупированных Россией, в том числе и Крыма.

Видео дня

Вместе с тем Ковальчук предупредил, что самые жесткие бои этой войны еще впереди.

По его словам, Вооруженным силам Украины необходимо от западных союзников больше летального оружия, в том числе кассетных боеприпасов.

Также, как отметил Ковальчук, Украине необходимо наступательное вооружение.

"Мы нуждаемся в танках и самолетах. Мы также нуждаемся в надежной системе противовоздушной обороны, которая по крайней мере будет эффективной на 95%", - подчеркнул Ковальчук.

Кроме того, он прокомментировал предположение, что на годовщину полномасштабного вторжения в Украину - 24 февраля 2023 года – российская армия снова может попытаться атаковать Украину с севера, востока и юга одновременно.

"Да, мы предусматриваем такие варианты, такие сценарии и, конечно, готовимся. Они могут пойти и из Беларуси, могут подготовиться пойти, возможно, в конце февраля, возможно, позже", - сказал Ковальчук.

По словам генерал-майора, президент Российской Федерации Владимир Путин может в конце концов отдать приказ, чтобы миллион российских солдат отправились на войну против Украины.

"Я думаю, что Путин это обдумывает, и такой вариант мы не можем отбрасывать. То есть, мы должны к этому быть готовы", - заявил Ковальчук.

Отвечая на вопрос, смогут ли Силы обороны Украины дать ответ на такую ситуацию, он ответил: "Однозначно да".

"Сегодня должна быть четкая позиция наших партнеров - наша и наших партнеров о том, что если Путин позволит себе полную мобилизацию, то партнеры (должны быть - УНИАН) готовы предоставить все силы и средства, чтобы остановить уже не 300-тысячную армию, а миллионную армию", - подчеркнул Ковальчук.

Война в Украине: прогноз

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит около 200 тыс. новых солдат, чтобы снова пойти на Киев.

Министр обороны Украины Алексей Резников также считает, что РФ хочет начать новую волну наступления в феврале 2023 года.

В то же время экс-командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес уверен, что РФ вряд ли сможет сконцентрировать нужное количество хорошо подготовленных военных, чтобы начать в Украине новое наступление в феврале следующего года.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина осознает вероятность нового наступления РФ в 2023 году, ведь россияне никогда не отказывались от этого. По его словам, вопрос в том, способна ли Россия на новое наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: