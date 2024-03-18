По словам Черника, Украина делает все возможное для создания собственной "линии Манергейма".

Военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона отреагировал на заявления западной прессы о том, что Украине критически не хватает боеприпасов и без них Силы обороны будут вынуждены отступать на вторую или третью линию обороны.

"Это точно работа на внутреннего потребителя. И это правильно, никто не отменял информационно-психологическое давление. Но вопрос надо раскрыть шире. Чехи нашли для нас 800 тысяч боеприпасов, и это неплохо. При нынешнем темпе ведения боевых действий, мы никогда не выходили за показатели 5000 боеприпасов в сутки. В таком режиме боеприпасов хватит на полноценные полгода. В целом же, в этом году задекларировано около 1,5 млн снарядов для Украины. Если боевые действия будут продолжаться таким образом и в дальнейшем - нам должно хватить", - говорит Черник.

Он также добавил, что кроме этого, Украина сейчас делает все возможное для строительства собственной линии обороны на всех направлениях.

"Относительно нашей линии обороны, как ее называют "Линия Манергейма", то Правительство сделало колоссальный шаг вперед. До 20 млрд выделили как на фортификацию, так и для Сил оперативной поддержки. Все, что должно делаться с точки зрения фортификаций - все делается", - пояснил Черник.

Ситуация с боеприпасами в Украине: что надо знать

Ранее власти Чехии заявили, что нашли для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах. Вопрос был в финансовой составляющей, но ряд стран ЕС уже заявил о готовности присоединиться к инициативе. Так, Бельгия решила выделить 200 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины.

В целом же, по информации премьер-министра Чехии Петра Фиала, к инициативе присоединилось 15 стран ЕС.

Тем временем ситуация с боеприпасами у Киева остается сложной. Например, по информации The Telegraph, до конца месяца Украина будет сбивать одну из пяти ракет РФ из-за недостатка боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: