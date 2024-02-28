Больше боеприпасов поступит уже в течение следующих недель.

Бельгия решила выделить 200 млн евро на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом в сети Х сообщил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, которые Украина приносит ежедневно. Но мы можем дать президенту Владимиру Зеленскому то, что он просил - больше боеприпасов для отражения российского агрессора. Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро", – заявил глава бельгийского правительства.

По его словам, больше боеприпасов поступит уже в течение следующих недель.

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Инициатива Чехии предусматривает, что группа стран поможет в финансировании поставок Украине боеприпасов за пределами ЕС, необходимых для отражения вторжения России. Президент страны Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 000 боеприпасов, более половины из которых составляют 155-миллиметровые снаряды. Чехия готова быть посредником в поставках их для Украины.

Боеприпасы для Украины

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе, которая призвана ответить на нехватку боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов для Украины.

В то же время Берлин ведет тайные переговоры с Индией по закупке артиллерийских снарядов калибра 155-мм для нужд ВСУ.

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