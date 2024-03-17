В ближайшие недели нехватка боеприпасов станет критической для украинской ПВО.

Украина в ближайшие недели столкнется с критической нехваткой ракет для противовоздушной обороны.

Как говорится в материале The Telegraph, до конца месяца у Украины закончатся ракеты ПВО для защиты своих городов. Вместо того, чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина сможет использовать свои системы для того чтобы сбить только одну из пяти ракет.

Издание также цитирует российских официальных лиц, которые заявили, что "знают, что в Украине заканчиваются боеприпасы" и готовы наносить удары.

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В то же время российские паблики, связанные с Минобороны России, утверждают, что "украинские силы все еще оказывают жесткое сопротивление и, кажется, относительно хорошо вооружены". Особенно россияне отмечают эффективность украинских беспилотников.

Нехватка боеприпасов - где Украине взять оружие

Ряд стран ЕС уже заявили о готовности присоединиться к инициативе Чехии. Так, Бельгия решила выделить 200 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита в Париже заявил, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе, которая призвана ответить на нехватку боеприпасов.

В то же время украинские военные собираются получить первые из сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в рамках международных усилий по поставке иностранных запасов, поскольку усилия США по отправке дополнительной помощи остаются висячими в Конгрессе.

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