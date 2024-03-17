Армия США подсчитала, что расходы на обслуживание управляемого снаряда Excalibur выросли почти вдвое за десятилетие.

Расходы на техническое обслуживание многих видов оружия США выросли, включая некоторые критически важные системы, которые использует Украина или которые, вероятно, будут развернуты во время конфликта с Китаем.

Как пишет Business Insider, в частности, расходы на эксплуатацию и поддержку M982 Excalibur - 155-мм артиллерийского снаряда с GPS-наведением, который поставляется в Украину - выросли почти вдвое в период с 2011 по 2022 год до примерно 100 000 долларов США за снаряд, согласно отчету правительства США.

Как отмечает издание, расходы на эксплуатацию и поддержку любого оружия исторически составляют примерно 70 процентов общей стоимости его жизненного цикла системы вооружения.

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Так, в армии США подсчитали, что расходы на эксплуатацию и поддержку для Excalibur выросли на 183% по сравнению с базовой оценкой в 2011 году. Это увеличение объясняется двумя факторами: закупкой большего количества снарядов, чем предполагалось изначально, что, в свою очередь, увеличило расходы на техническое обслуживание, и обновлением аппаратного и программного обеспечения. Стоимость Excalibur оценивается сейчас примерно в 100 000 долларов за выстрел, по сравнению с примерно 3 000 долларов за неуправляемый 155-мм снаряд.

В то же время правительство США отказалось уточнить количество приобретенных снарядов Excalibur, поскольку "Министерство обороны признало эту информацию конфиденциальной".

Подчеркивается, что США начали поставлять в Украину снаряды Excalibur осенью 2022 года, и украинские артиллеристы были очень довольны высокоточными снарядами, которые могли поражать жизненно важные российские цели - такие как штаб-квартиры и склады снабжения - с расстояния 25 миль.

Кроме Excalibur, другим оружием, расходы на техническое обслуживание которого резко возросли, были самолет радиоэлектронной борьбы ВМС EA-18G Growler (рост на 219% с 2003 года), истребитель F/A-18 E/F Super Hornet (179% с 2012 года) и многодиапазонная терминальная система спутниковой связи ВМС (647% с 2012 года).

Оружие для Украины

Как писало издание The Telegraph, до конца месяца у Украины закончатся ракеты ПВО для защиты своих городов. Вместо того, чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина сможет использовать свои системы для того чтобы сбить только одну из пяти ракет.

В то же время украинские военные собираются получить первые из сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в рамках международных усилий по поставке иностранных запасов, поскольку усилия США по отправке дополнительной помощи остаются висячими в Конгрессе.

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