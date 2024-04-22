Вероятно, эту цель выбрала ракета, ведь конструкция корабля довольно массивная.

Российский спасательный корабль "Коммуна" из-за необычной конструкции на радарах выглядит как мощный корабль. Вероятно, судно поразила ракета с особенностью наведения именно на самую большую цель.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defense Express. Он считает, что корабль "Коммуна" мог бы и не быть целью атаки.

"Дело в том, что "Коммуна" довольно важное раритетное судно, в строю с 1915 года еще военно-морского флота Российской империи, помнит Первую мировую войну, то есть историческое судно. Это старейшее судно в составе флота РФ, которое выполняло реальные задачи. Почему именно оно было поражено, то здесь вопрос скорее всего заключается в том, что били такой ракетой как украинский "Нептун", - прокомментировал Катков.

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Такая ракета уже не впервые прилетает именно в бухту Севастополя. Во время комбинированной атаки в марте было поражение одного из кораблей в оккупированной бухте.

"Но в чем аспект, когда мы говорим о "Нептуне", то это ракета, которая имеет радиолокационную головку самонаведения с особенностью наведения именно на самую большую цель. Например, если идет ордер кораблей, среди которых есть крейсер и маленькие корветики, то важнее - поразить крейсер. Так вот, когда мы посмотрим на "Коммуну", то увидим, что это довольно большое судно с очень необычной конструкцией - катамаран, а также с огромными арочными конструкциями, которые похожи на мост. И вся эта конструкция выглядит на любой радиолокационной станции как очень мощный корабль. А учитывая, что этот корабль стоял в причальной стенке рядом с такими большими кораблями, но все же менее радиоконтрастными как сторожевые корабли, которых было две штуки, если не ошибаюсь, там еще стоял большой десантный корабль, но "Коммуна" на радарах выглядит больше, чем она есть, за счет своей конструкции", - отметил Катков.

Удар по "Коммуне": что известно

В ночь на 9 апреля в бухте оккупированного Севастополя прогремели взрывы. Гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что сработала воздушная оборона, а объекты инфраструктуры не пострадали.

Впоследствии появилась информация о том, что удар был нанесен по одному из кораблей РФ в Севастополе. Позже РосСМИ подтвердили, что в результате удара, был поражен спасательный корабль "Коммуна".

Эту информацию со временем подтвердил и Дмитрий Плетенчук, заявив, что характер повреждений верифицируется.

Важность этого судна оценило издание Forbes, заявив, что без "Коммуны" оставшимся подводным лодкам Черноморского флота придется плавать без поддержки.

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