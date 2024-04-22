По словам Дмитрия Плетенчука, в Крыму и в дальнейшем остается много российских кораблей.

Несмотря на серьезный возраст, спасательный корабль "Коммуна", который накануне поразили Силы обороны, был уникальным, заявил в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Это судно выполняло свои задачи до последнего, оно имело на борту необходимое оборудование, были подводные дроны. Оно использовалось для поиска элементов, которые интересовали руководство ЧФ на месте гибели крейсера Москва, он соответствующие дроны опускал на эти локации. Последним его назначением стало прикрытие собственным корпусом боевых кораблей в гавани - враг выбрал тактику прятать одни единицы за другими в Крыму", - пояснил Плетенчук.

Он также добавил, что несмотря на систематическое уничтожение, Россия продолжает удерживать большое количество кораблей Черноморского флота в оккупированном Крыму.

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"Но это второстепенные корабли, самые ценные активы находятся в Новороссийске. В Крыму остаются на ремонте большие десантные корабли, суда обеспечения, минные тральщики, все то, чем РФ готова пожертвовать, чтобы сохранить свой боевой функционал", - отметил Плетенчук.

Кроме того, спикер военно-морских сил рассказал, какова тактика РФ после смены командующего Черноморским флотом.

"Надо понимать, что все это - одна школа. И ожидать каких-то чрезвычайных изменений не стоит. Они частично изменили тактику, усилив воздушный компонент, патрулирование прибрежной полосы дронами, вертолетами. Но эта тактика осталась ему в наследство. В целом же они продолжают искать выход из этой ситуации, когда они вынуждены находиться в обороне", - сказал Плетенчук.

По его словам, сейчас корабли Черноморского флота РФ остаются в пунктах базирования. Враг пытается усилить меры по патрулированию акватории для того, чтобы обезопасить остатки своих кораблей.

"Наибольшей угрозой для Украины остаются носители крылатых ракет, морские платформы, которые способны их запускать. Среди них есть и подводные лодки, среди них сейчас насчитываются три единицы. И эти объекты сложнее поражать. Но любая подводная лодка все равно базируется в пункте базирования в надводном положении", - подытожил Плетенчук.

Удар по "Коммуне": что известно

В ночь на 9 апреля в бухте оккупированного Севастополя прогремели взрывы. Гауляйтер города Михаил Развожаев заявил, что сработала воздушная оборона, а объекты инфраструктуры не пострадали.

Впоследствии появилась информация о том, что удар был нанесен по одному из кораблей РФ в Севастополе. Позже РосСМИ подтвердили, что в результате удара, был поражен спасательный корабль "Коммуна".

Эту информацию со временем подтвердил и Дмитрий Плетенчук, заявив, что характер повреждений верифицируется.

Важность этого судна оценило издание Forbes, заявив, что без "Коммуны" оставшимся подводным лодкам Черноморского флота придется плавать без поддержки.

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